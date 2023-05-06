İsrailli eski futbolcu Pini Balili, 2007'de Türk vatandaşlığına geçmişti şuan ise cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verdi

2003 yılında geldiği Türkiye'de önce İstanbulspor, ardından Kayserispor ve 2005-08 arası Sivas'ta top oynayan Pini Felixs Balili, 2017'de Türk vatandaşı oldu. Atakan ismini alan futbolcu, cumhurbaşkanlığı seçimi için oyunu kullandı.
İsrailli eski futbolcu Pini Balili, Tel Aviv Büyükelçiliği'nde cumhurbaşkanlığı seçimi için oyunu kullandı. Balili oy kullandıktan sonra kısa bir açıklama yaptı.
Balili yaptığı açıklamada, "Bu sabah İsrail büyükelçimiz Sn. Torunlar ile görüştük. Türkiye - İsrail ilişkileri hakkında konuştuk, orada oynadığım zamanla ilgili deneyimlerimi paylaştım. Kendisine Türkiye'ye çok seyahat ettiğimizi söyledim ve 2023 genel seçimleri için oyumuzu kullandık." ifadelerini kullandı.
Balili'nin oy verdiği anlar:
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