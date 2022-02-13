Kasımpaşa ile Alanyaspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadelede iki kez öne geçen Paşa, Akdeniz ekibiyle 2-2 berabere kaldı.
Karşılaşmada Alanyaspor, 42. dakikada Wilson Eduardo'nun golüyle öne geçerken, 65'te Mamadou Fall skoru eşitledi. 68. dakikada Jackson Muleka Kasımpaşa'yı skor üstünlüğüne taşıdı. 74. dakikada ise Efkan Bekiroğlu skoru belirleyen golü attı.
Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 28 yaparken, Alanyaspor 40 puana ulaşarak yenilmezlik serisini 7 maça taşıdı
Son Dakika › Spor › İstanbul'da gol turnuvası! Kasımpaşa kaçtı, Alanyaspor kovaladı - Son Dakika Spor