İşte geleceği maç! Galatasaray yeni Muslera\'sını en sonunda buldu

Süper Lig devi Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ederken öncelik bir kaleci transferi. Bu bölge için birçok isimle temasta olan ve görüşmeler sağlayan Sarı-Kırmızılılar'da listenin başında Ederson ismi yer alıyordu.

KARAGÜMRÜK MAÇINDA TRİBÜNDE OLACAK

Özellikle Okan Buruk'un çok istediği bilinen Ederson için sürpriz bir gelişme yaşandı. Umut Eken'in haberine göre; Galatasaray, Brezilyalı kaleci Ederson ile kesin anlaşma sağlandı. Taraflar her konuda anlaştı. Ederson cuma günü Karagümrük ile oynanacak maçta tribünde olacak.

GALATASARAY'I İSTİYOR

Manchester City'nin Trafford'u renklerine katmasının ardından Ederson yıllardır giydiği eldivenleri kaptırdı. İngiliz ekibinde ikinci kaleci pozisyonuna düşen Brezilyalı eldiven bu transferin ardından ayrılığı tamamen kafasına koyduğu gündeme gelmişti.