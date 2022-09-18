Udinese, Inter'i 3-1 yenerek Serie A'da üst üste 5. galibiyetini aldı. Inter ise bu sezon 3. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Inter, Udinese'ye deplasmanda son dakikalarda yediği gollerle yenildi - Son Dakika

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