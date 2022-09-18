Inter, Udinese'ye deplasmanda son dakikalarda yediği gollerle yenildi - Son Dakika
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Inter, Udinese'ye deplasmanda son dakikalarda yediği gollerle yenildi

18.09.2022 15:52
Inter, Udinese'ye deplasmanda son dakikalarda yediği gollerle yenildi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 7. haftasında Inter, deplasmanda Udinese'ye 3-1 yenildi.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 7. haftasında Inter, deplasmanda Udinese'ye 3-1 yenildi.

Udine'deki Dacia Arena'da oynanan mücadeleye konuk takım hızlı başladı ve 5. dakikada Nicolo Barella ile öne geçti: 0-1.

Udinese, 22. dakikada Interli Milan Skriniar'ın kendi kalesine attığı golle skorda dengeyi sağladı: 1-1.

Müsabakanın ilk yarısı, 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın son anlarına girilirken ev sahibi ekip, Jaka Bijol'un 85. dakikada attığı golle maçta 2-1 öne geçti.

Müsabakadaki gol perdesini kapatan gol ise Türk asıllı Alman oyuncu Tolgay Arslan'dan geldi. Arslan, 90+3. dakikada Udinese'yi 3-1'lik üstünlüğe taşıyan gole imzasını koydu.

Udinese, Inter'i 3-1 yenerek Serie A'da üst üste 5. galibiyetini aldı. Inter ise bu sezon 3. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Udinese, bu galibiyetle puanını 16'ya çıkarttı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Inter ise 12 puanla 6. sırada kaldı.

Bu arada, Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, sol dizindeki sakatlık sebebiyle Udinese maçının kadrosunda yer almadı.

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

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