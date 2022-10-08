İtalya'daki dev maçta Milan, Juventus'u yıktı - Son Dakika
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İtalya'daki dev maçta Milan, Juventus'u yıktı

08.10.2022 21:29

Milan, İtalya Serie A'nın 9. haftasında Juventus'u Tomori ve Diaz'ın golleriyle 2-0 yendi. Milan, puanını 20 yaparak ligde 3. sıraya yükselirken Juventus ise 13 puanda kaldı ve 8. sıraya geriledi.

Milan ile Juventus, İtalya Serie A'nın 9. haftasında Giuseppe Meazza'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

MILAN RAHAT KAZANDI

Milan'a galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Fikayo Tomori ve 54. dakikada Brahim Diaz kaydetti. Mücadeleyi 2-0 kazanan Milan puanını 20'ye yükselterek ligde 3. sıraya yükseldi.

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JUVENTUS 8. SIRAYA GERİLEDİ

Son 5 maçında 3. mağlubiyetini alan Allegri yönetiminde Juventus ise 13 puanda kaldı ve ligde 8. sıraya geriledi. Siyah-beyazlılar gelecek hafta derbide Torino ile karşı karşıya gelecek.

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İtalya Serie A, Ac Milan, Juventus, Spor, Son Dakika

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