İtalya'daki dev maçta Milan, Juventus'u yıktı

Milan ile Juventus, İtalya Serie A'nın 9. haftasında Giuseppe Meazza'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

MILAN RAHAT KAZANDI

Milan'a galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Fikayo Tomori ve 54. dakikada Brahim Diaz kaydetti. Mücadeleyi 2-0 kazanan Milan puanını 20'ye yükselterek ligde 3. sıraya yükseldi.

JUVENTUS 8. SIRAYA GERİLEDİ

Son 5 maçında 3. mağlubiyetini alan Allegri yönetiminde Juventus ise 13 puanda kaldı ve ligde 8. sıraya geriledi. Siyah-beyazlılar gelecek hafta derbide Torino ile karşı karşıya gelecek.