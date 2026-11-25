Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) ile yazılım firması Hitit arasında işbirliği anlaşması imzalandı.

Anlaşmaya göre "ITTF School Programme" projesiyle masa tenisi, okul çağındaki çocuklarla buluşturulacak. ITTF'nin yürüttüğü bu program kapsamında okullara masa tenisi ekipmanları sağlanacak, beden eğitimi öğretmenlerine temel eğitimler verilecek ve öğrencilerin düzenli spor yapabileceği etkinlikler düzenlenecek.

İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen imza töreninde ITTF Başkanı Petra Sörling, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı ve ITTF Asbaşkanı Veli Ozan Çakır ile Hitit Genel Müdürü Nevra Onursal Karaağaç yer aldı.

Petra Sörling, bugün masa tenisi için çok önemli bir günde olduklarını aktararak, "ITTF Başkanı olarak çok fazla güce sahip olduğumu düşünebilirsiniz ama bu doğru değil. Her şeye tek başıma karar veremiyorum. Bizim bir yönetim kurulumuz var ve yeni seçilen yönetim kurulumuz geçen sene seçildiğinde ilk olarak onların geçmişlerini ve kapasitelerini inceledim. Türkiye'de de Veli Ozan Çakır'ın portfolyosu oldukça etkileyiciydi. Özellikle okul projeleri söz konusu olduğunda Türkiye'de bunun için büyük bir potansiyel olduğunu gördüm. Veli Ozan Çakır'a bunu söylediğimde kendisi de oldukça olumlu yaklaştı ve okul projeleri hususunda buna Türkiye'den başlayabileceğimizi söyledim." ifadelerini kullandı.

Çakır: "Masa tenisi, okul sporlarını geliştirmek için eşsiz bir araç"

Veli Ozan Çakır, okul sporlarını geliştirmek için masa tenisinin çok önemli olduğunu söyledi.

Masa tenisinin okullarda çok yaygın ve erişilebilir bir spor dalı olduğunu aktaran Veli Ozan Çakır, "Masa tenisi, okul sporlarını geliştirmek için eşsiz bir araç. Ben de Dünya Masa Tenisi Federasyonuna asbaşkan olarak seçildiğimde bir görev dağılımı oldu. Bana verilen görevlerden biri de okul sporlarıydı. Ben de bundan çok memnun oldum. Zaten başkanımız Petra Sörling ile bu konu üzerinde anlaşarak bu görevi kabul etmiştim. Hitit'e de bu projeye destek verdikleri için teşekkür ediyorum. Dünya Masa Tenisi Federasyonunun özellikle dezavantajlı ülkelerde masa tenisini geliştirmek ve okul sporlarını kalkındırmak anlamında yaptığı projelere Türkiye'den bir firmanın destek olması bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Hitit firması, Türkiye'de de masa tenisine erişilmesi için çok ciddi destek veriyordu zaten." ifadelerini kullandı.

ITTF'nin 227 üyesi olduğunu dile getiren Çakır, "ITTF, en fazla üyeye sahip uluslararası spor federasyonudur. Bu yüzden okul sporları yoluyla birçok farklı kültürle yeni bağlar kurmayı hedefliyoruz. Umuyoruz bizim Türkiye'de yaptığımız ve sporu tabanda geliştirmeye çalıştığımız projeler gibi bu proje de dünya genelinde okul çağındaki çocuklarımızın spor yapmasına ciddi katkılar sunacak." ifadelerini kullandı.

Bahreyn'in çekilmesinin ardından 2026 ITTF Dünya Gençler Masa Tenisi Şampiyonası'na ev sahipliği yaptıklarını belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Türkiye, uluslararası spor organizasyonu düzenleme konusunda marka bir ülke. İstanbul, 16-27 Haziran 2027 tarihlerinde Avrupa Oyunları'na ev sahipliği yapacak. Orada da masa tenisi branşı kota veren branşlar arasında yer alıyor. Dolayısıyla o organizasyon öncesinde yine o etkinliğin düzenleneceği salonu bir test etme imkanı da bulduk. Bizim açımızdan operasyonel anlamda çok faydalı oldu. Sporcularımız açısından da bakarsak bir Türk sporcu için evinde oynamak büyük bir avantaj. Biz geçen sene Romanya'da yapılan Gençler Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda ilk madalyamızı kazanmıştık. O da bizim için tarihi bir andı. Çin ile final oynamıştık. İnşallah burada da sporcularımız kendi seyircimizin önünde buna benzer bir başarıyı tekrarlayabilir."

Çakır, masa tenisinde çok iyi bir jenerasyon olduğunu ifade ederek, "Daha önce hiç elde etmediğimiz başarılar elde ediyoruz. Gençlerimiz, farklı kategorilerde önemli başarılara imza atıyor. İlerleyen süreçlerde biz inanıyoruz ki bu tip organizasyonlara ev sahipliği yaptıkça sporcularımızın uluslararası sıralamadaki yeri de daha iyi konuma gelecek. Birçok turnuvada da seribaşı olduklarında daha iyi yerlere gelecekler. Bütün milletimizin de istediği şekilde olimpiyat oyunlarında en yüksek temsili gerçekleştirmek ve orada gidebildiğimiz noktaya kadar gidebilmek istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin birçok farklı spor dalında madalyalar almaya başladığını vurgulayan Çakır, "Kısa vadede masa tenisinde olimpiyat madalyası kazanmak çok kolay değil ama bu orta ve uzun vadede gerçekleştirebileceğimiz bir hedef. Onun da öncesinde daha fazla sporcuyla olimpiyat oyunlarına katılmak istiyoruz. Biliyorsunuz İstanbul da sonraki Olimpiyat Oyunları'na aday. Belki de İstanbul'da düzenleyeceğimiz 2036 Olimpiyat Oyunları'nda Türk masa tenisini daha iyi yerlerde göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Nevra Onursal Karaağaç ise bir teknoloji firması olarak spor ile çocukları birleştirmeyi hedeflediklerini aktararak, "Bütün Türkiye'ye ulaşma hedefimiz var. Müşterilerimizin olduğu ülkelerdeki paydaşlarımızla birlikte de büyümek istiyoruz. Buradaki turnuvalarda çocukları kaynaştırmak istiyoruz. Türkiye'de bu konuda federasyonumuzla çok güzel bir şekilde ilerliyoruz. Bunun bir benzerini de ITTF'nin yapıyor olması bizim için bir fırsat oluşturdu." dedi.