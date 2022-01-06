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İzmir Büyükşehir Belediyespor, Rocasa Gran Canaria maçında taraftar desteği bekliyor - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Rocasa Gran Canaria maçında taraftar desteği bekliyor

06.01.2022 15:15
İzmir Büyükşehir Belediyespor, Rocasa Gran Canaria maçında taraftar desteği bekliyor

Hentbol Kadınlar EHF Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında 8 Ocak Cumartesi günü İspanya temsilcisi Rocasa Gran Canaria'yı konuk edecek İzmir Büyükşehir Belediyespor'un yardımcı antrenörü Senar Dayat, seyirci desteğiyle rövanş maçı için avantajlı skor elde etmek istediklerini bildirdi.

Hentbol Kadınlar EHF Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında 8 Ocak Cumartesi günü İspanya temsilcisi Rocasa Gran Canaria'yı konuk edecek İzmir Büyükşehir Belediyespor'un yardımcı antrenörü Senar Dayat, seyirci desteğiyle rövanş maçı için avantajlı skor elde etmek istediklerini bildirdi.

Dayat, yaptığı yazılı açıklamada, rakiplerinin çok güçlü olduğunu ancak turu geçmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Adlarını çeyrek finale yazdırmak istediklerini aktaran Dayat, "Bu maçta İzmirli hentbolseverlere çok iş düşecek. Onların desteğini hissetmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Oyunculardan Sibel Kıcıroğlu, çalışmalarının karşılığını almak istediklerini, rövanş maçı için avantajlı bir skor elde etmeyi planladıklarını kaydetti.

Kaleci Anca-Mihaela Rombescu ise ilk maçta avantajı yakalayacaklarına inandıklarını, organizasyonun en güçlü takımı olarak değerlendirdikleri Rocasa Gran Canaria'yı elemeleri halinde kupayı da kazanabileceklerini ifade etti.

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İzmir Büyükşehir Belediyespor, Gran Canaria, Hentbol, Ocak, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor İzmir Büyükşehir Belediyespor, Rocasa Gran Canaria maçında taraftar desteği bekliyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyespor, Rocasa Gran Canaria maçında taraftar desteği bekliyor - Son Dakika
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