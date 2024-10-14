İzmir'de Liseliler Plaj Voleybolu Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
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Spor

İzmir'de Liseliler Plaj Voleybolu Şenliği Düzenlendi

İzmir\'de Liseliler Plaj Voleybolu Şenliği Düzenlendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Liseliler Plaj Voleybolu Şenliği, gençleri spor ve sanatla buluşturarak keyifli bir etkinlik yaşattı. 20 kız ve 15 erkek takımın katıldığı şenlikte, müzik grupları da sahne aldı.

14.10.2024 09:56  Güncelleme: 09:58
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Liseliler Plaj Voleybolu Şenliği, gençleri spor ve sanatla buluşturan unutulmaz bir etkinliğe sahne oldu. İnciraltı Plaj Sporları Tesisleri'nde gerçekleşen şenlikte, İzmir geneli 20 kız ve 15 erkek takım kıyasıya mücadele ederken, liseli gençlerden oluşan müzik grupları da sahne aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Buca Rotary Kulübü iş birliğiyle düzenlenen Liseliler Plaj Voleybolu Şenliği sona erdi. İnciraltı Plaj Sporları Tesisi'nde gerçekleştirilen etkinlik gençlere spor ve sanat dolu bir haftasonu yaşattı. Şenliğe İzmir geneli 20 kız ve 15 erkek takım katıldı. Etkinlik boyunca gençler, sadece voleybol sahasında değil, aynı zamanda "Genç Sahne" adı altında kurdukları müzik gruplarıyla sahne alarak yeteneklerini sergiledi. Altı farklı liseden katılan müzik grupları, performanslarıyla izleyicileri adeta büyüledi.

Dostluk kazandı

Turnuvanın yarı final ve final maçları büyük bir heyecan ve dostluk içinde geçerken kızlar kategorisinde Gelişim Koleji birinci ve üçüncü, Rota Koleji ise ikinci ve dördüncü oldu. Erkekler kategorisinde ise Urla Hakan Çeken Anadolu Lisesi birinciliği elde ederken, TOBB ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Tevfik Fikret Lisesi üçüncü, Karabağlar Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

"Keyifli vakit geçirdik"

Turnuvada kızlar kategorisinde birinci olan Gelişim Koleji'nden Nehir Balkır, plaj voleybolunun sahadaki zorluklarından bahsederek, "Çok zor bir spor, kumun üzerinde oynamak normal voleyboldan çok farklı" dedi. Rakiplerin de güçlü olduğunu belirten Balkır, şenlik sayesinde haftasonunu hem spor yaparak hem de müzik eşliğinde keyifli bir etkinlik ile geçirdiklerini ekledi.

Başkan Tugay'a teşekkür

Erkekler kategorisinde yarışan Urla Hakan Çeken Anadolu Lisesi öğrencisi Umut ve Eren Korkmaz kardeşler ise harika bir haftasonu geçirdiklerini kaydetti. Umut Korkmaz, "Birinci olmak için geldik ama en çok da eğlenmek için geldik. Sanat ile sporu bir araya getirmek çok güzel bir şey, çok mutluyuz" dedi. Eren Korkmaz ise kardeşiyle birlikte uyumlu çalışmanın getirdiği başarıyı vurgularken, organizasyona katkıda bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Cemil Tugay'a teşekkür etti.

"Sosyalleşme fırsatı bulduk"

İnönü Anadolu Lisesi'nden Ege Demiral, organizasyonun sadece bir yarışmadan ibaret olmadığını belirtti ve "Buraya daha çok eğlenmek için geldik, arkadaşlarımızla sosyalleşme fırsatı bulduk. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bize bu imkanı sunduğu için teşekkür ederiz" diye konuştu.

"Sanata ve spora değer verilmesi bizi çok mutlu ediyor"

Suphi Koyuncuoğlu Lisesi'nden Yağmur Yatkın da organizasyonun bir yarışma dışında, arkadaşlarıyla sosyalleşme ve birlikte güzel anılar biriktirme fırsatı sunduğunu belirtti. Yatkın, "İzmir gibi bir şehirde sanata ve spora değer verilmesi bizi çok mutlu ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. Bornova Anadolu Lisesi'nden Bilge Doruk Gülsezer, bu tür etkinliklerin gençlerin kendilerini gösterebilmeleri açısından önemli olduğunu vurgulayarak, "Okul dışında da çalmak bizi çok memnun etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ve Cemil Tugay'a teşekkür ederiz" dedi.

Öğretmenlerden büyük destek

Gelişim Koleji'nden müzik öğretmeni Ümit Yavuz ise öğrencilerinin performansından gurur duyduğunu belirtti. Yavuz, "Bu çocuklar okul dışında da yaptıkları müziği sergileme fırsatı buldu. Daha sık organize edilmesi gereken etkinlikler bunlar. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay'a ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" diye konuştu. Hem veli hem de öğretmen olarak etkinlikte yer alan Şebnem Tütüncü ise, sahnedeki öğrencilerin heyecanının kendilerini mutlu ettiğini belirtti ve bu tarz organizasyonların devam etmesi dileğinde bulundu.

Kazanan takımlara ve katılımcılara ödüller düzenlenen törenle takdim edildi. Şenlik, ödül töreninin ardından müzik gruplarının canlı performanslarıyla sona erdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Voleybol, Müzik, izmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir'de Liseliler Plaj Voleybolu Şenliği Düzenlendi - Son Dakika

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