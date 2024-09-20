İzmir'de TFF 3. Lig Maçları

Spor

İZMİR,

TFF 3'üncü Lig'de Ege'yi temsil eden Bornova 1877 ve Balıkesirspor yarın 3'üncü hafta mücadelelerinde yarın iç sahada sınav verecek. 1'inci Grup'taki ilk 2 maçında Bulvarspor'u 4-0 mağlup edip, 23 Elazığ FK ile (D) golsüz berabere kalan Bornova 1877, evinde kendisi gibi 4 puanı bulunan Artvin Hopaspor'la karşı karşıya gelecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

2'nci Grup'ta sezona evinde Fatsa Belediyespor'u 4-1 yenerek başladıktan sonra Uşakspor deplasmanından 2-0'lık zaferle dönerek liderlik koltuğuna oturan Balıkesirspor ise seyircisi önünde Kelkit Hürriyetspor ile kozlarını paylaşacak. Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynanacak maç saat 16.30'da başlayacak. Kırmızı-beyazlılar, 3'te 3 yaparak zirvedeki yerini korumaya çalışacak.