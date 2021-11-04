İzmirli güreşçi Adem Burak Uzun'dan büyük başarı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün güreşçisi Adem Burak Uzun, ülkemize uluslararası alanda madalya getirdi. Adem Burak Uzun, Sırbistan'ın Belgrad kentindeki U23 Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti. İzmirli genç sporcu, Belgrad'ta başlayan U23 Dünya Greko-Romen Güreş Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü oldu. Organizasyonda 55 kilogramda mindere çıkan Adem Burak Uzun, üçüncülük maçında Kazakistanlı rakibi Arslan Abdurakhmanov'u 4-0 öndeyken tuşla yenerek Dünya Şampiyonası'nda bronz madalyayı boynuna taktı.

