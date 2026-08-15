Kadın Basketbol Takımından Portekiz'e Galibiyet

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ikinci kez karşılaştığı Portekiz'i 56-44 yendi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakaya milliler, Elif İstanbulluoğlu, Sevgi Uzun, Alperi Onar, Sinem Ataş ve Esra Ural 5'iyle başladı.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 14-2, ilk yarısı 28-11, üçüncü periyodu 45-24 önde tamamlayan ay-yıldızlılar, parkeden 56-44 galip ayrıldı.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Başkan Vekili Harun Erdenay, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Sarımermer, Gülşah Akkaya, Bahar Çağlar Ökten, Ali Türkmen ve TBF Genel Sekreteri Serhan Antalyalı da maçı takip etti.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 4-13 Eylül'de düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Basketbol Takımı, 22-23 Ağustos'ta Çekya'yla iki hazırlık maçı oynayacak. Berlin'den önce Almanya'nın Köln kentine geçecek milliler, burada da önce 26 Ağustos'ta ardından 27 Ağustos'ta Almanya ile özel maçta karşılaşacak.