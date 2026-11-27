Kadın Hentbol Milli Takımı, İtalya'yı 29-23 yenerek hazırlık turnuvasında galip geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
A Milli Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlık turnuvasında İtalya ile oynadığı maçı 29-23 kazanarak sahadan galip ayrıldı. İlk yarıyı 19-11 önde tamamlayan milliler, yarın saat 18.45'te Finlandiya ile karşılaşacak.
A Milli Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlık turnuvası kapsamında İtalya ile oynadığı maçı 29-23 kazandı.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ankara'da kamp yapan A Milli Takım, hazırlık maçında İtalya ile karşılaştı.
Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 19-11 önde tamamlayan milliler, sahadan 29-23 galip ayrıldı.
Ay-yıldızlı ekip, hazırlık maçında yarın saat 18.45'te Finlandiya ile karşılaşacak.
Kaynak: AA
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