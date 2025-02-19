Kadınlar Sutopu Final Four İstanbul\'da

Spor

EUROPEAN Aquatics Challenger Cup Kadınlar Sutopu Final Four, 22-23 Şubat 2025 tarihlerinde Galatasaray Zena Kulübü ev sahipliğinde İstanbul'da yapılacak.

Bu prestijli kupayı kazanmak için mücadele edecek dört takım, Cemal Kamacı Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Türkiye'den Galatasaray Zena ve İzmir Büyükşehir SK, Sırbistan'dan Vaterpolo Klub Vojvodina ve Hırvatistan'dan ZAVK Mladost, şampiyonluk için sahaya çıkacak.

Merakla beklenen açılış gününde, son şampiyon İzmir Büyükşehir SK, ZAVK Mladost ile karşılaşırken, Galatasaray Zena ise Vojvodina ile altın madalya maçına çıkmak için mücadele edecek.

Aralık ayında gerçekleştirilen 2. Eleme Turu'nda, İzmir Büyükşehir SK ve Galatasaray Zena, İstanbul'da düzenlenen turnuvada ilk iki sırayı alarak Final Four'a yükseldi. Vojvodina ve Mladost ise Novi Sad, Sırbistan'daki eleme grubunu ilk iki sırada tamamlayarak bu aşamaya ulaştı.