Kağızman Gençler Birliği hazırlıklarını sürdürüyor

Kağızman Gençler Birliği Spor hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde konuk edeceği Duğubeyazıt Belediye Spor karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 2. Bölge 3. Grup takımlarından Kağızman Gençler Birliği Spor, Doğubeyazıt Belediyesi Spor karşılaşmasından galip ayrılarak kötü gidişe son vermenin hesaplarını yapıyor.

BAL Ligi'nde isteği sonuçları alamayan mavi beyazlı ekip çıkış formülü arıyor. Kağızman Gençler Birliği Spor'un hak etmediği yerde olduğuna dikkat çeken Kulüp Başkanı Kahraman Kılıç, "Şuan da hak ettiğimiz yerde değiliz. Bir türlü istediğimiz sonuçları alamıyoruz. İyi oynadığımız karşılaşmalarda iyi oyunu sonucu götüremiyoruz. Biz hafta sonu Doğubeyazıt karşılaşmasında kötü gidişe 'dur' diyerek galip gelmek istiyoruz. Teknik heyetimiz ve sporcularımızda bunun bilincinde, bizler taraftarlarımızı karşılaşmaya davet ediyoruz. Bizlere destek olsunlar. İnşallah hep birlikte daha iyi sonuçlar alacağız" dedi.

"Maddi destek şart"

BAL Ligi'nde çok kıt imkanlarla mücadele ettiklerini ifade eden Başkan Kılıç, "Kağızman Gençler Birliği hepimizin takımıdır, Kağızmanlı olan, Kağızman'da görev yapan atanmış ve seçilmişlerinde takımıdır. Bizler kendi imkanlarımızla ayakta durmaya çalışıyoruz. Ama gerçek anlamda bizlere maddi destek gerekiyor. Biz başta milletvekillerimiz olmak üzere Kağızmanlı işadamları, atanmışlar ve seçilmişlerden maddi destek bekliyoruz. Sağ olsunlar her zaman manevi desteklerini gördük. Ancak manevi desteğin yanında maddi destekte gerekiyor. Maddi desteğinin olmadı mı, maddi gücün olmadı mı bu ligde başarılı olma şansın yoktur. Bizler Kağızmanlıyım diyen herkesin takımlarına sahip çıkmasını bekliyoruz" diye konuştu. - KARS