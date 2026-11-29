Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor, Kayseri Atletik Spor'u 3-0 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kadınlar Voleybol 2. Ligi'nde 13. hafta mücadelesinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor, sahasında Kayseri Atletik Spor'u 3-0 yendi. Maçın setleri 25-21, 25-22 ve 25-22 olarak tamamlandı.
Kadınlar Voleybol 2. Ligi 13. haftasında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Kayseri Atletik Spor'u 3-0 mağlup etti.
Salon: Merkez Spor Kompleksi
Hakemler: Sefa Macun, Münip İpek
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor: Masenya Hamurcu, Buse İnce, Aleyna H. Çelik, Ayşegül Kuluslu, Esra Demirkıran, Nuray Polat, Elvan Alpar, Zeynep Su Demir, Ayça Mine Ören, Jaren A. Gedikbaş, Aleyna Başak, Zeynep Ünlü (Esra Vural, Melisa Sevinç)
Forliva Kayseri Atletik Spor : Hiranur F. Yaşar, Aylin Mete, Acelya Orman, Melek R. Ayata, Esra Çevik, Zekiye Ünal, Berna Demirci, Toprak Tunçer, Elif Su Delibaş, Deniz Yıldız, Rabia N. Tercan (Lara Baytek)
Setler: 25-21, 25-22, 25-22
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?