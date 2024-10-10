Kaloğlu'ndan Taraftara Söz - Son Dakika
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Kaloğlu'ndan Taraftara Söz

Kaloğlu\'ndan Taraftara Söz

Kayserispor'un yeni teknik direktörü Kaloğlu, takımı daha iyi yerlere getirmek için çalışacak.

10.10.2024 19:46
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Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, "Kayserispor taraftarı takımlarının en iyi yere gelmesini istiyor, bizim görevimiz de onları mutlu etmek." dedi.

Teknik direktör Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılmasının ardından göreve gelen ve bugün ilk antrenmanına çıkan Kaloğlu, idman öncesinde gazetecilere açıklamada bulundu.

Yabancı olmadığı bir şehre geldiğini, daha önce Kayseri Erciyesspor'da forma giydiğini anımsatan Kaloğlu, "Buraya geldiğim için mutluyum. Antrenörlük anlamında iyi gelişmeler gösterdim. Buraya gelene kadar başarılar yakaladığımı düşünüyorum. Bu süreç içerisinde Kayserispor'a gelmem benim için önemli bir adım." dedi.

Kendisini kanıtlamak için Kayserispor'u daha iyi yerlere getireceklerini dile getiren Kaloğlu, şunları kaydetti:

"Kayserispor'un daha üst sıralara gelmesi için elimizden geleni yapacağız. Gelişim odaklı, hedefleri olan bir teknik direktörüm. O yüzden de kendime ve ekibime güveniyorum. Burak hoca ve ekibine teşekkür ediyorum. Mücadele eden bir takım oluşturdular. Zaman zaman bunu skora yansıtamadılar. Her hocanın yaklaşımı farklıdır. Bizim de tespit ettiğimiz bazı durumlar var. Biz bunların üzerine giderek, oyuncularla bire bir iletişim halinde olarak bir sistem oluşturacağız. Ben, değişik sistemleri, farklı dizilişleri oynatan bir adamım. Hem Altay'da hem de Gençlerbirliği'nde farklı dizilişler denedim. Burada oyuncuların durumuna göre bir şablon oluşturacağız. Yıllardır birlikte oynayan ama galip gelemeyen bir takım var. Bizim önceliğimiz de galibiyet getirmek. Başakşehir maçında iyi bir puan aldık. Bunun üzerine koya koya gideceğiz."

Kaloğlu, her maçın hikayesinin farklı olduğunu ve her maça galibiyet parolasıyla çıkacaklarını anlattı.

Ligde oynayacakları ilk 4 maçta 12 puan alabilecek bir kadroya sahip olduklarını vurgulayan Kaloğlu, "Biz buna inanıyoruz. Bu inaçla sahaya çıkacağız. Kayserispor, olması gereken yere gelecektir. Transfer yasağımız var, kısıtlı bir kadroya sahibiz ama burası büyük bir camia. Benim de bu camianın hedeflerine uygun tecrübem var. Hem Altay hem de Gençlerbirliği'nde aynı sıkıntıları çektim. Buralarda çok iyi işler yaptık. Bu konuda mütevazı olamayacağım. Ben şu anda mükemmel bir hoca değilim ama gelişiyorum. Futbol camiası içerisindekiler neler yapabileceğimi gördüler. Kayserispor taraftarı takımlarının en iyi yere gelmesini istiyor bizim görevimiz de onları mutlu etmek." diye konuştu.

Orta saha oyuncusu Carlos Mane ise Başakşehir maçının kendisi açısından iyi bir maç olduğunu söyledi.

Maçı kazanmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Mane, "Zor bir dönemden geçiyorum. Ailevi bazı sorunlarım var. Bu süreçte beni desteleyen kulübüme teşekkür ediyorum. Lige verilen arayı iyi değerlendirip Gaziantep FK maçını kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kayserispor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Kaloğlu yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla sürdü.

İdman, pas ve baskı çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Sinan Kaloğlu, Kayserispor, Futbol, Spor, Söz, Son Dakika

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