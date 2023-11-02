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Sahada kalp krizi geçiren Bas Dost geleceği için kararını verdi - Son Dakika

Sahada kalp krizi geçiren Bas Dost geleceği için kararını verdi

Son Güncelleme: 02.11.2023 21:16

Hollanda Ligi ekiplerinden NEC Nijmegen'de forma giyen 34 yaşındaki futbolcu Bas Dost, AZ Alkmaar maçında sahada kalp krizi geçirdikten sonra futbola ara verdi.

Hollanda Ligi ekiplerinden NEC Nijmegen'de forma giyen Bas Dost futbola ara verdi. 34 yaşındaki futbolcu, AZ Alkmaar maçında kalp krizi geçirmişti.

KALP KASINDA İLTİHAP VAR

Sağlık durumu hakkında açıklama yapan futbolcu, "Çok sayıda test yaptırdım. Doktorlar, kalp kasımda iltihap olduğunu söylediler. Sahada başarılı bir şekilde hayata döndürüldüğüm için çok şanslıydım. Nijmegen ve AZ Almaar doktorlarına minnettarım. Testler önümüzdeki günlerde de devam edecek. Bu durumdan tamamen kurtulmam için dinlenmem gerekecek. Bu dinlenme sonrası geleceğim hakkında daha fazla fikir sahibi olacağım. Şimdilik futbola ara veriyorum. Bundan sonraki zamanımı ailemle geçireceğim. Umarım herkes buna saygı duyar" dedi.

NE OLMUŞTU?

34 yaşındaki golcü futbolcu geçen hafta oynanan AZ Alkmaar-NEC Nijmegen maçında kalp krizi geçirmiş ve hastaneye saldırmıştı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Sahada kalp krizi geçiren Bas Dost geleceği için kararını verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sahada kalp krizi geçiren Bas Dost geleceği için kararını verdi - Son Dakika
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