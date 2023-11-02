Sahada kalp krizi geçiren Bas Dost geleceği için kararını verdi

Hollanda Ligi ekiplerinden NEC Nijmegen'de forma giyen Bas Dost futbola ara verdi. 34 yaşındaki futbolcu, AZ Alkmaar maçında kalp krizi geçirmişti.

KALP KASINDA İLTİHAP VAR

Sağlık durumu hakkında açıklama yapan futbolcu, "Çok sayıda test yaptırdım. Doktorlar, kalp kasımda iltihap olduğunu söylediler. Sahada başarılı bir şekilde hayata döndürüldüğüm için çok şanslıydım. Nijmegen ve AZ Almaar doktorlarına minnettarım. Testler önümüzdeki günlerde de devam edecek. Bu durumdan tamamen kurtulmam için dinlenmem gerekecek. Bu dinlenme sonrası geleceğim hakkında daha fazla fikir sahibi olacağım. Şimdilik futbola ara veriyorum. Bundan sonraki zamanımı ailemle geçireceğim. Umarım herkes buna saygı duyar" dedi.