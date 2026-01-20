Kan bağışlayana forma ve maç bileti hediye - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Kan bağışlayana forma ve maç bileti hediye

Kan bağışlayana forma ve maç bileti hediye
20.01.2026 22:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Kızılay tarafından, Samsunspor kafilesinin 37 yıl önce geçirdiği elim kazanın yıl dönümünde düzenlenen kan bağışı kampanyasında, kan bağışında bulunanlara forma veya maç bileti hediye ediliyor.

20 Ocak 1989 tarihinde Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen kazada, Samsunspor Teknik Direktörü Nuri Asan, futbolculardan Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomiç ve otobüs şoförü Asım Özkan hayatını kaybetmiş, takım kaptanı Emin Kar ise yaralanarak sakat kalmıştı.

KAN BAĞIŞI KAMPANYASI DÜZENLENDİ

Her yıl olduğu gibi bu yıl da kazanın 37. yıl dönümünde Türk Kızılay tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda "Bu Kan Sizi Unutur Mu" temasıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi. 4 gün sürecek kampanyaya taraftarlar ve vatandaşlar ilgi gösterdi.

Kan bağışlayana forma ve maç bileti hediye

KAN BAĞIŞLAYANA FORMA VE MAÇ BİLETİ HEDİYE

Kan bağışı kampanyası hakkında bilgi veren Samsunspor Kulübü Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Uygun, "20 Ocak 1989'da Malatya deplasmanına giden kafilemiz kaza geçirdiğinde, o sırada deplasmana giden Çarşambasporlu futbolcular yaralılarımıza ilk müdahaleyi yapmıştı. O dönemde de Kızılay devreye girmiş ve halktan çok sayıda kan toplanmıştı. Bugün de Türk Kızılay'ın 'Bu Kan Sizi Unutur Mu' etkinliği için birlikteyiz. Taraftarlarımız 4 gün boyunca kan vermeye devam edecek. Bunun hatırası olarak kan bağışında bulunan taraftarlarımıza iç sahada oynanacak Kocaelispor maçının bileti ve lisanslı Samsunspor forması hediye ediliyor. Bizlere her etkinlikte destek veren Türk Kızılay'a şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

Kan bağışlayana forma ve maç bileti hediye

TARAFTARLAR BAĞIŞ YAPMAYA DAVET EDİLDİ

Bağışta bulunan taraftarlar ise kan bağışının her zaman ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, tüm taraftarları ve vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.

Samsunspor, Futbol, Toplum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kan bağışlayana forma ve maç bileti hediye - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ın Gazze teklifine Macron’ndan olumsuz yanıt: Sıcak bakmıyor Trump'ın Gazze teklifine Macron'ndan olumsuz yanıt: Sıcak bakmıyor
Otomobil ağaca ok gibi saplandı 2 kişi hayatını kaybetti Otomobil ağaca ok gibi saplandı! 2 kişi hayatını kaybetti
Kral 6. Muhammed, Trump’ın “Barış Kurulu’na katılma davetini kabul etti Kral 6. Muhammed, Trump'ın "Barış Kurulu'na katılma davetini kabul etti
Suriye ordusu, YPG’nin serbest bıraktığı DEAŞ’lı teröristlerden 81’ini yakaladı Suriye ordusu, YPG'nin serbest bıraktığı DEAŞ'lı teröristlerden 81'ini yakaladı
Kızının sevgilisi kapıya dayandı, hiç düşünmeden silaha sarıldı Kızının sevgilisi kapıya dayandı, hiç düşünmeden silaha sarıldı
Bakan Tunç duyurdu O paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldı Bakan Tunç duyurdu! O paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldı

22:18
Kırmızı kart gördü Manchester City’nin yıldızı Galatasaray’a karşı yok
Kırmızı kart gördü! Manchester City'nin yıldızı Galatasaray'a karşı yok
21:49
Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi’ni YPG’den temizledi
Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi'ni YPG'den temizledi
20:52
Trump: Suriye hükümeti, YPG’nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ’lı mahkumları yakaladı
Trump: Suriye hükümeti, YPG'nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ'lı mahkumları yakaladı
20:49
Boşandığı eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren caninin savunması pes dedirtti: O anları hatırlamıyorum
Boşandığı eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren caninin savunması pes dedirtti: O anları hatırlamıyorum
19:22
“Hapse giren adamdan sanatçı olmaz“ demişti Deniz Seki’den Bayhan’a sürpriz bir teklif var
"Hapse giren adamdan sanatçı olmaz" demişti! Deniz Seki'den Bayhan'a sürpriz bir teklif var
18:53
ABD, Suriye’de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi
ABD, Suriye'de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 22:40:48. #7.11#
SON DAKİKA: Kan bağışlayana forma ve maç bileti hediye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.