Kanada'nın milli stoperi Doneil Henry, Süper Lig yolunda - Son Dakika
Üye Girişi

Kanada'nın milli stoperi Doneil Henry, Süper Lig yolunda

19.07.2022 09:33
Kanada'nın milli stoperi Doneil Henry, Süper Lig yolunda

Kanada Milli Takımı'nın tecrübeli defans oyuncusu Doneil Henry, Süper Lig ekiplerinin radarında.

Kanada Milli Takımı'nın tecrübeli defans oyuncusu Doneil Henry, Süper Lig ekiplerinin radarında. 29 yaşındaki futbolcunun menajeri Yekta İbrahimoğlu, yaptığı açıklamada, "Oyuncu için en iyisine karar vereceğiz. Atiba ve Larin gibi Doneil Henry de Süper Lig'de iz bırakacak" dedi.

Dünya Kupası'na 36 yıl aradan sonra katılacak olan Kanada Milli Takımı'nın oyuncularına ilgi artıyor. Kanada'yı, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na taşıyan kadronun en iyi oyuncularından Atiba Hutchinson (Beşiktaş), Cyle Larin (Beşiktaş) ve Sam Adekugbe'den (Hatayspor) sonra Doneil Henry de Süper Lig yolunda. Bonservisi elinde olan 29 yaşındaki tecrübeli defans oyuncusu, Hatayspor, Giresunspor ve Konyaspor başta olmak üzere birçok Süper Lig kulübünün radarında.

ATİBA, KAPTAN DONEİL HENRY'Yİ BEŞİKTAŞ'A ÖNERDİ

Atiba Hutchinson'ın olmadığı maçlarda sahaya Kanada Milli Takımı'nın kaptanı olarak çıkan Jamaika asıllı Henry, Toronto FC, West Ham United, Blackburn Rovers ve Los Angeles FC kulüplerinde forma giydi. Kanada milli formasıyla 37 kez sahaya çıktı. Yaklaşık 10 yıldır Beşiktaş'ta oynayan 39 yaşındaki Atiba Hutchinson'ın, Doneil Henry'yi Beşiktaş'a önerdiği de gelen bilgiler arasında.

DONEİL HENRY, 2022 DÜNYA KUPASI'NDA BOY GÖSTERECEK

Doneil Henry, 36 yıl aradan sonra Dünya Kupası vizesi alan Kanada Milli Takımı ile Katar 2022'de boy gösterecek. Bonservisi elinde bulunan ve maliyeti oldukça düşük olan Kanadalı oyuncuyu alan kulüp, tecrübeli stoperi neredeyse bedavaya getirecek. FIFA, Dünya Kupası hazırlık süreci ve sırasında sakatlık riskine karşı oyuncuların kulüplerine her gün için yaklaşık 10 bin dolar tazminat ödemesi yapıyor.

YEKTA İBRAHİMOĞLU: ATİBA VE LARİN GİBİ DONEİL HENRY'DE İZ BIRAKACAK

Doneil Henry'nin menajeri Yekta İbrahimoğlu, İHA'ya konuştu. Kanadalı stoperin Süper Lig'de oynamayı çok istediğini belirten İbrahimoğlu, "Uzun yıllardır Beşiktaş formasını giyen Atiba ve Larin'in çok yakın arkadaşı olan Doneil, Türk futbolunu yakından takip ediyor. Daha önceki kariyerinde MLS, İngiltere Championship ve İngiltere Premier Ligi'nde oynayan Doneil Henry, Süper Lig heyecanı da yaşamak istiyor. Temasta olduğumuz kulüplerle görüşmelerimiz sürüyor. Oyuncu için en iyisine karar vereceğiz. Atiba ve Larin gibi Doneil Henry de Süper Lig'de iz bırakacak" dedi.

(İHA)

YORUMLAR
500
Beşiktaş'a sezon öncesi kara haber: Ameliyat geçirecek Josef de Souza 3 ay boyunca sahalardan uzak kalacak Beşiktaş'a sezon öncesi kara haber: Ameliyat geçirecek Josef de Souza 3 ay boyunca sahalardan uzak kalacak Emirhan İlkhan'a durmak yok! Emirhan İlkhan'a durmak yok!
Kaynak: İHA

Beşiktaş, Kanada, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kanada'nın milli stoperi Doneil Henry, Süper Lig yolunda - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:21 Erdoğan-Putin-Reisi zirvesi dünyanın gündeminde! Masada Suriye'deki gelişmeler var
09:20 Çoban sürüsünü yolun karşısına geçirmeye çalışırken araç aralarına daldı: 19 koyun ile 1 eşek telef oldu
08:52 Nagihan Karadere, Selçuk Ural'ın "Tek gecelik ilişkimden oldu" dediği Hakan Ural'dan intikam aldı: Zamanında bana 'evlat olsa sevilmez' demişti
08:46 CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Trabzon'daki aile mezarlığında gamalı haç görüldü! Kimse şikayetçi olmadı
08:23 Adana'da kene can aldı! Isırılan polis memuru öldü
08:03 Sandık görevlilerinin eğitimi sırasında AK Parti'den uyarı: Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a verilen oylar başka bir adaya yazılmış
07:59 Hamile olduğunu öğrenen genç oyuncu Yağmur Ün, başrol olduğu filmden çıkarıldı
07:33 Esenyurt'ta ambulans şoförü ile yol üzerindeki adam kavga etti: Bu kadar hızlı gidilir mi
07:30 Meteoroloji uyardı: 13 ilde sel ve su baskınları meydana gelebilir
00:54 Bodrum'da yaşanan su kesinti sonrası vatandaşa tankerle su dağıtıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 09:45:43. #1.11#
SON DAKİKA: Kanada'nın milli stoperi Doneil Henry, Süper Lig yolunda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement