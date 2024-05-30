Karabük'te U-13 Liginde Filistin'e Destek Eylemi - Son Dakika
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Karabük'te U-13 Liginde Filistin'e Destek Eylemi

Karabük\'te U-13 Liginde Filistin\'e Destek Eylemi

Karabük'te U-13 Liginde oynanan müsabakada futbolcular, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımı protesto etmek amacıyla sahaya Nehirden Denize Özgür Filistin pankartıyla çıktı. Ayrıca başlama düdüğüyle birlikte 1 dakika sessiz bekleyerek İsrail'in katliamını kınadılar. Kulüp Başkanı Yasin Demir, çocukların zulme uğramaması gerektiğini vurgulayarak binlerce çocuğun savaşlar yüzünden öldüğünü belirtti ve Gazze'deki insanlık dışı saldırılara tepki göstermek için böyle bir eylem gerçekleştirdiklerini ifade etti.

30.05.2024 16:23
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Karabük'te U-13 Liginde oynanan müsabakada futbolcular sahaya Nehirden Denize Özgür Filistin pankartıyla çıkıp İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımı protesto etti.

Karabük'te U-13 LigindeAnadolu Gençlik Spor ve 5000 evler Spor karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya futbolcular Anadolu Gençlik Spor'un hazırlamış olduğu Nehirden Denize Özgür Filistin pankartıyla çıkarak Filistin'e destek verdiler.

Ayrıca futbolcular başlama düdüğüyle 1 dakika sessiz bekleyerek İsrail'in katliamını protesto etti.

Kulüp Başkanı Yasin Demir, dünyanın hiçbir yerinde çocukların zulme uğramaması gerektiğini belirterek binlerce çocuğun savaşlar yüzünden öldüğünü söyledi.

Demir, Gazze'deki ınsanlık dışı saldırılara tepki göstermek için böyle bir eylem gerçekleştirdiklerini ifade etti. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Karabük'te U-13 Liginde Filistin'e Destek Eylemi - Son Dakika

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