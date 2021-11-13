Karadağ-Türkiye maçının biletleri tükendi

A Milli Takım'ın deplasmanda Karabağ ile oynayacağı maçın biletlerinin tamamı tükendi.

A Mili Takım'ın Karadağ ile 16 Kasım Salı günü Podgorica kentinde oynayacağı 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçının bilet satışı sona erdi. Şehir Stadyumu'nda saat 22.45'te başlayacak müsabakada misafir takım seyircileri için ayrılan biletlerin tamamı tükendi.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak 2022 Dünya Kupası Finalleri yolunda A Milli Takımımıza destek veren tüm Ay-Yıldızlı taraftarlarımıza teşekkür ederiz" denildi. - İSTANBUL