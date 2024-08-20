Karşıyaka Basketbol, yardımcı antrenör Recep Şen\'le yollarını ayırdı

Spor

Karşıyaka Basketbol, kulüpte yardımcı antrenör olarak görev yapan Recep Şen'le yollarının ayrıldığını duyurdu.

Yeni sezon öncesinde kadro yapılandırma çalışmalarını sürdürmeye devam eden Karşıyaka Basketbol'da flaş bir ayrılık gerçekleşti. 5 yıldır Başantrenör Ufuk Sarıca'nın yardımcılığını yapan Recep Şen ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Konuyla ilgili yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızda yardımcı antrenör olarak görev yapan Recep Şen'e takımımıza yaptığı önemli katkılardan dolayı teşekkür eder bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR