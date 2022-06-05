Karşıyaka'da kongreye geri sayım

KARŞIYAKA Spor Kulübü'nün 9 Haziran Perşembe günü Karşıyaka Belediyesi Zübeyde Hanım Nikahevi'nde gerçekleştirilecek olağan mali genel kuruluna geri sayım sürüyor. Yönetim, kulübün resmi sosyal medya sayfalarından açıklama yayınlayarak kongreye üyelikte 3 takvim yılını dolduran ve 2022 senesi dahil aidatlarını yatıran üyelerin katılabileceğini duyurdu. Aidatlar 8 Haziran Çarşamba akşamına kadar Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki kulüp binasında ödenebilecek. Mali kongrede yönetimin faaliyet raporu, bilanço gelir-gider tablosu okunup ibraya sunulacak. Genel kuruldan ayrıca yeni sezon taslak bütçesi için de yetki alınacak.

Kaynak: DHA

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