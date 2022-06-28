Karşıyaka'da sıra Okan'da - Son Dakika
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Karşıyaka'da sıra Okan'da

28.06.2022 12:31
Karşıyaka'da sıra Okan'da

TFF 3'üncü Lig'de geçen sezon 20, önceki sezon 24 kez ağları sarsıp İskenderunspor'la şampiyonluk yaşayan yıldız santrfor Emre Gemici'ye 2 yıllığına imza attırarak hücum hattındaki ilk önemli sorununu çözen Karşıyaka, bir isme daha kanca attı.

TFF 3'üncü Lig'de geçen sezon 20, önceki sezon 24 kez ağları sarsıp İskenderunspor'la şampiyonluk yaşayan yıldız santrfor Emre Gemici'ye 2 yıllığına imza attırarak hücum hattındaki ilk önemli sorununu çözen Karşıyaka, bir isme daha kanca attı. Yeşil-kırmızılıların Iğdır FK'dan kanat oyuncusu Okan Baydemir'le görüşme halinde olduğu öğrenildi.

Kariyerinde Tuzlaspor, Keçiröngücü, Başkent Akademi, Keçiörengücü, Menemenspor, Sakaryaspor ve Eyüpspor formalarını giyen 32 yaşındaki futbolcu geçen sezonun ilk yarısını 2'nci Lig'de Tarsus İdmayurdu, ikinci yarısın ise 3'üncü Lig'de çok iddialı bir kadrosu olan Iğdır'da geçirdi. Okan, Iğdır'da 12 maçta 4 gol attı.


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Karşıyaka'da golcü tamam Karşıyaka'da golcü tamam Karşıyaka'da gözler 3 golcüde Karşıyaka'da gözler 3 golcüde
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Iğdır, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'da sıra Okan'da - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karşıyaka'da sıra Okan'da - Son Dakika
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