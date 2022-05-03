Karşıyaka'dan rakiplere net mesaj - Son Dakika
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Karşıyaka'dan rakiplere net mesaj

03.05.2022 12:12
Karşıyaka'dan rakiplere net mesaj

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta iddiasının bulunmadığı ve evinde çıktığı son 2 karşılaşmadan 4 puan çıkaran Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı yaptığı yazılı açıklama ile rakiplere net bir mesaj verdi.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta iddiasının bulunmadığı ve evinde çıktığı son 2 karşılaşmadan 4 puan çıkaran Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı yaptığı yazılı açıklama ile rakiplere net bir mesaj verdi. Geçen hafta Fethiye spor'u 4-1 yenerek rakibinin şampiyonluk yarışında havlu atmasına neden olan Karşıyaka, son olarak 2-2 berabere kaldığı Belediye Derincespor'a Play-Off yarışında darbe vurdu. "Biz şanlı tarihimizle 110 yıllık Karşıyaka Spor Kulübü'yüz" diyen Başkan Büyükkarcı, "Bilhassa son maçlarımızla ilgili gerek rakip takımlarımızın durumundan kaynaklanan, gerekse sporun içinde olmaması gereken bataklık ruhundan dolayı, hem saha içinde hem saha dışında saçma sapan davranışlara maruz kalmaktayız. Anladığımız kadarıyla bazı rakiplerimiz iddiamızın kalmaması nedeniyle spor ruhunu hiçe saymamızı bekliyorlar. Hiç kimsenin Karşıyaka Spor Kulübü'nün onuruyla oynamaya hakkı yoktur, bu böyle bilinmelidir" şeklinde konuştu.

Rakiplerin Play-Off oynama veya küme düşme gibi durumlarının, Fair-Play ruhu ile mücadele edecekleri gerçeğini değiştirmeyeceğini anlatan Turgay Büyükkarcı, "Sonuç yalnızca saha içinde gösterilen performans ile doğru orantılıdır. Başta hocamızı ve sporun mücadele ruhunu kaybetmeyen sporcularımızı kalpten tebrik ediyorum" dedi.


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Türkiye Futbol Federasyonu, Fethiyespor, Karşıyaka, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka'dan rakiplere net mesaj - Son Dakika


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