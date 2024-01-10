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Karşıyaka, defans hattına takviye yaptı - Son Dakika
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Karşıyaka, defans hattına takviye yaptı

Karşıyaka, TFF 3. Lig'de ara transferde Erdem Gökçe ve Şeref Özcan'ı transfer ederek defans hattını güçlendirdi. Ayrıca İsmail Güner'i de kadrosuna kattı. Orta sahaya takviye arayışlarını sürdüren Karşıyaka, Altay'dan yapmayı planladığı takviyelerden vazgeçti.

Karşıyaka, defans hattına takviye yaptı
10.01.2024 - 11:24,
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Ergin KARATAŞ/ İZMİR,

TFF 3'üncü Lig'de ara transferdeki suskunluğunu Iğdır FK'dan genç sağ bek Erdem Gökçe'yi kiralayıp, 1'inci Lig ekibi Boluspor'dan gurbetçi kanat oyuncusu Şeref Özcan'la 1.5 yıllığına anlaşarak bozan Karşıyaka üçüncü takviyeyi defans hattına yaptı. Yeşil-kırmızılı ekip Etimesgut Belediyespor'dan 23 yaşındaki stoper İsmail Güner'i de transfer etti.

Vanspor'da yetişip daha önce Malatya Yeşilyurt Belediyespor forması da giyen, ilk yarıda Etimesgut'ta 2'nci Lig'de 12 maça çıkan İsmail'le 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Orta sahaya takviye arayışlarını da sürdüren Karşıyaka'da Almanya'dan gelen Şeref de Antalya kampına katılacak. İzmir temsilcisi ara transferde hemşehrisi Altay'dan yapmayı planladığı takviyelerden ise vazgeçti.

Kaynak: DHA
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