Karşıyaka geç açıldı - Son Dakika

Yeni transferleriyle şampiyonluk umuduyla başladığı TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta aylarca alt sıralara demir atarak taraftarına amatöre düşme korkusu yaşatan Karşıyaka, son haftalarda Teknik Direktör Erman Güraçar yönetiminde kendine geldi. Grupta üst üste üçüncü galibiyetini Karbel Karaköprü Belediyespor'u deplasmanda 3-1 yenerek alan Karşıyaka, 1.5 yıl sonra 3'te 3 yaptı. Son olarak geçen sezonun ilk haftalarında art arda 4 galibiyet alan Kaf-Kaf, büyük hasrete son verirken Play-Off yarışına da göz kırptı.

Grupta düşme hattına kadar geriledikten sonra yakaladığı çıkışla alt sıralara 7 puanlık fark atan yeşil-kırmızılı ekip, 36 puana ulaşıp bitime 7 maç kala Play-Off barajıyla arasındaki farkı 8 puana indirdi. Karaköprü'den sezonun ilk yarısında evindeki 4-1'lik ağır yenilginin rövanşını da net skorla alan Karşıyaka'da devre arasında alınan santrforlardan Fatih Taşdelen, son 3 maçta 5 golle yıldızlaşırken, Can Muhammet 2'nci, uzatmada kırmızı kart gören Ertuğrul ilk golünü kaydetti. Karşıyaka, grupta cumartesi günü Çankaya FK'yı ağırlayacak.

- İzmir