Karşıyaka Stadı Protokolü İmzalandı

30.03.2026 15:08
Karşıyaka Spor Kulübü, stadın yapım protokolünü imzaladı. İnşaat süreci artık engel yok.

Karşıyaka Spor Kulübü, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında hazırlanan Karşıyaka Stadı'nın yapımını kapsayan protokolün iki tarafça imzalandığını bildirildi.

Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, her iki tarafın da protokolü imzalamasıyla stadın yapımına yönelik herhangi bir engel kalmadığı ifade edildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, eski Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve İzmir Gençlik ve Spor İl Müdür Murat Eskici'ye stat sürecine verdikleri destekler için teşekkür edilerek, "Kulübümüz ve büyük taraftarımız için son derece önemli olan bu gelişmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, yeni stadımızda, omuz omuza nice büyük zaferler ve unutulmaz anlar yaşamayı temenni ediyoruz." denildi.

Kaynak: AA

