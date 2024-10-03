Karşıyaka, Tenerife'ye Yenildi

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Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda konuk ettiği İspanya temsilcisi La Laguna Tenerife'ye 87-76 yenilen Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, "Bütün hazırlık dönemini hücumda paylaşarak oynadık ama dün sadece 8 asist yapmışız." dedi.

Sarıca, yaptığı açıklamada, Tenerife'nin senelerdir istikrarlı bir yapısının bulunduğunu, çok iyi oyuncuları ve çok iyi bir başantrenörünün olduğunu söyledi.

Rakiplerinin organizasyonuna saygı duyduğunu belirten Sarıca, şöyle konuştu:

"İlk yarıda iyi oynadığımız bir dönem vardı, 7 sayı öne geçtik ama bir anda herkes durdu. Bütün hazırlık dönemini hücumda paylaşarak oynadık ama dün sadece 8 asist yapmışız. İkinci yarı rakibimizi devamlı yakalamaya çalıştık, bir bölümde yakaladık ama yine burada bireysellik maalesef ön plana çıktı. Burada hatalar var, bu kadar organize, beraber oynayan bir takımı yakalamak kolay değildi. Tenerife bizden daha iyiydi, onları tebrik ediyorum. Çalışmaya devam edeceğiz, daha ilk maç, yolumuz uzun, bundan sonrasına bakacağız."