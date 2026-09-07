Karşıyaka, TFF 3. Lig'de Etimesgutspor'a 1-0 yenilerek 5 sezon sonra lige mağlubiyetle başladı - Son Dakika
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Karşıyaka, TFF 3. Lig'de Etimesgutspor'a 1-0 yenilerek 5 sezon sonra lige mağlubiyetle başladı

Karşıyaka, TFF 3. Lig\'de Etimesgutspor\'a 1-0 yenilerek 5 sezon sonra lige mağlubiyetle başladı
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Karşıyaka, TFF 3. Lig 2. Grup'un ilk haftasında deplasmanda Etimesgutspor'a 1-0 mağlup oldu. İzmir ekibi, böylece 5 sezon sonra lige yenilgiyle başlarken, gelecek hafta sahasında Altay ile derbide karşılaşacak.

Karşıyaka, 2026-2027 sezonunun ilk maçında deplasmanda Etimesgutspor'a 1-0 mağlup olarak 5 sezon sonra lige yenilgiyle başladı.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, 2026-2027 sezonunun ilk maçında deplasmanda Etimesgutspor ile karşı karşıya geldi. Yeşil-kırmızılılar, rakibine 1-0 mağlup olarak 5 sezon sonra lige yenilgiyle başladı.

Karşıyaka, 2025-2026 sezonunun ilk haftasında Afyonspor'u mağlup ederek sezona galibiyetle başlarken, 2024-2025 sezonunda Kırşehirspor ile 1-1 berabere kaldı. İzmir ekibi, 2023-2024 sezonunda Eynesil Belediyespor'u, 2022-2023 sezonunda ise Nevşehir Belediyespor'u mağlup ederek ilk haftaları galibiyetle geçti. Kaf-Kaf'ın sezonun açılış haftasındaki son mağlubiyeti ise 2021-2022 sezonunda Erokspor karşısında geldi.

Böylece Karşıyaka, 5 sezon sonra lige kötü bir başlangıç yapmış oldu.

Haftaya derbi var

Karşıyaka, TFF 3. Lig 2. Grup'taki ikinci hafta mücadelesinde gelecek hafta Altay'ı konuk edecek. Yeşil-kırmızılılar, İzmir derbisiyle birlikte bu sezon ilk kez taraftarının karşısına çıkacak. Burhanettin Basatemür ve öğrencileri, Altay karşısında galip gelerek Etimesgutspor mağlubiyetini telafi etmek ve sezonun ilk 3 puanını almak istiyor.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Karşıyaka, TFF 3. Lig'de Etimesgutspor'a 1-0 yenilerek 5 sezon sonra lige mağlubiyetle başladı - Son Dakika
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