Ankara'da düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Kros Koşusu'na katılan Karslı atletler madalyaları topladı.

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun (TAF) düzenlendiği 10 Kasım Atatürk'ü Anma Kros Koşusu'nda 50 ilden 715 sporcu katıldığı yarışta, Rojin Taşçı ve Utku Göller Türkiye Şampiyonu oldu.

Ankara'da düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Kros Koşusu'nda Minik Bayanlarda Rojin Taşcı Türkiye Şampiyonu, Genç Bayanlarda Fatma Altun Türkiye 2., takım olarak Fatma Altun, Berfin Gümüş, Yağmur Avuncli, Zennüre Güneş ve Berivan Topuz Türkiye 2. oldu. Ayrıca Genç Erkeklerde Utku Göler Türkiye Şampiyonu olarak 1'incilik kürsüsüne çıktı.

Karslı atletlerin başarısında Antrenörleri Bahattin İnce, Mahir Emir, Bülent Orhangazi, Kemal Yıldırım ve İsmail Bağ'ın büyük katkısı bulunuyor. - KARS