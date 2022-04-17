Kasımpaşa ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 33. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İstanbul ekibi, 4-0 kazandı.
Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Doğucan Haspolat,45. ve 63. dakikada Jackson Muleka, 73. dakikada ise penaltıdan Umut Bozok kaydetti. Kasımpaşa'nın devre arasında kadrosuna kattığı Muleka, bu maçtaki golleriyle, 9 maçta 9 gole ulaştı. 22 yaşındaki futbolcunun, 2 de asisti var.Adana Demirspor'da Mario Balotelli, 45. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İtalyan yıldız, gelecek hafta oynanacak Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.
Son Dakika › Spor › Kasımpaşa, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti! Mario Balotelli gelecek hafta forma giyemeyecek - Son Dakika