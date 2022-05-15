Kasımpaşa ile Antalyaspor, Süper Lig'in 37. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Akdeniz ekibi 4-2 kazandı.
Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Freddy, 47. dakikada Naldo, 53. dakikada Haji Wright ve 70. dakikada Gökdeniz Bayraktar kaydetti. Kasımpaşa'nın golleri ise 37. ve 90+6. dakikada(p) Umut Bozok'tan geldi. Bu sonuçla Antalyaspor çılgın serisini sürdürdü. Nuri Şahin yönetimindeki Akdeniz ekibi, Kasımpaşa'yı 4-2 yenerek namağlup serisini 15 maça çıkardı ve puanını 58'e yükseltti.
Son Dakika › Spor › Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup etti! Antalyaspor'un 15 maçlık yenilmezlik serisi devam ediyor! - Son Dakika