Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup etti! Antalyaspor'un 15 maçlık yenilmezlik serisi devam ediyor! - Son Dakika
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Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup etti! Antalyaspor'un 15 maçlık yenilmezlik serisi devam ediyor!

15.05.2022 21:48
Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup etti! Antalyaspor'un 15 maçlık yenilmezlik serisi devam ediyor!

Süper Lig'in 37. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-2 yendi. Bu sonuçla Akdeniz ekibi namağlup serisini 15 maça yükseltti.

Kasımpaşa ile Antalyaspor, Süper Lig'in 37. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Akdeniz ekibi 4-2 kazandı.

NAMAĞLUP SERİSİ 15 MAÇA ÇIKTI

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Freddy, 47. dakikada Naldo, 53. dakikada Haji Wright ve 70. dakikada Gökdeniz Bayraktar kaydetti. Kasımpaşa'nın golleri ise 37. ve 90+6. dakikada(p) Umut Bozok'tan geldi. Bu sonuçla Antalyaspor çılgın serisini sürdürdü. Nuri Şahin yönetimindeki Akdeniz ekibi, Kasımpaşa'yı 4-2 yenerek namağlup serisini 15 maça çıkardı ve puanını 58'e yükseltti.

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Kasımpaşa-Antalyaspor maçının ardından Kasımpaşa-Antalyaspor maçının ardından Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 2 FT Antalyaspor: 4 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 2 FT Antalyaspor: 4 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Kasımpaşa, Akdeniz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup etti! Antalyaspor'un 15 maçlık yenilmezlik serisi devam ediyor! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup etti! Antalyaspor'un 15 maçlık yenilmezlik serisi devam ediyor! - Son Dakika
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