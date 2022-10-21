2022 Dünya Kupası'na sayılı günler kala ülkeler kadrolarını açıklamaya başladı. Son olarak Uruguay Milli Takımı'nın açıkladığı kadroda Süper Lig'in yıldız futbolcuları dikkatleri çekti.
Uruguay Milli Takımı'nın 55 kişilik geniş kadrosunda Fenerbahçe'den Diego Rossi, Galatasaray'dan Fernando Muslera ile Lucas Torreira ve Trabzonspor'dan Maxi Gomez de yer aldı.
Uruguay, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda H Grubu'nda Güney Kore, Portekiz ve Gana ile üst tura çıkmak için kozlarını paylaşacak.
Uruguay Milli Takımı'nın kadrosu şöyle:
Son Dakika › Spor › Katar'da gerçekleşecek Dünya Kupası'na katılacaklar! Uruguay'ın kadrosuna Süper Lig'in yıldızları yer alıyor - Son Dakika