Katar'da gerçekleşecek Dünya Kupası'na katılacaklar! Uruguay'ın kadrosuna Süper Lig'in yıldızları yer alıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Katar'da gerçekleşecek Dünya Kupası'na katılacaklar! Uruguay'ın kadrosuna Süper Lig'in yıldızları yer alıyor

21.10.2022 20:08

Katar'da gerçekleşecek 2022 Dünya Kupası'nda mücadele edecek Uruguay Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı. Kadroda Fenerbahçe'den Diego Rossi, Galatasaray'dan Fernando Muslera ile Lucas Torreira ve Trabzonspor'dan Maxi Gomez de bulunuyor.

2022 Dünya Kupası'na sayılı günler kala ülkeler kadrolarını açıklamaya başladı. Son olarak Uruguay Milli Takımı'nın açıkladığı kadroda Süper Lig'in yıldız futbolcuları dikkatleri çekti.

KADRODA SÜPER LİG'DEN 4 YILDIZ VAR

Uruguay Milli Takımı'nın 55 kişilik geniş kadrosunda Fenerbahçe'den Diego Rossi, Galatasaray'dan Fernando Muslera ile Lucas Torreira ve Trabzonspor'dan Maxi Gomez de yer aldı.

PORTEKİZ İLE AYNI GRUPTALAR

Uruguay, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda H Grubu'nda Güney Kore, Portekiz ve Gana ile üst tura çıkmak için kozlarını paylaşacak.

Uruguay Milli Takımı'nın kadrosu şöyle:

Dünya Kupası'nda boy gösterecekler! Uruguay'ın kadrosuna Süper Lig'in yıldızları damga vurdu
YORUMLAR
500
MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz: VAR açık ve net şekilde gözden kaçan ciddi hatanın peşindedir, daha doğru kararın peşinde değildir MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz: VAR açık ve net şekilde gözden kaçan ciddi hatanın peşindedir, daha doğru kararın peşinde değildir

Lucas Torreira, Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Maxi Gomez, Muslera, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Katar'da gerçekleşecek Dünya Kupası'na katılacaklar! Uruguay'ın kadrosuna Süper Lig'in yıldızları yer alıyor - Son Dakika


Son Dakika
20:05 Katar'da gerçekleşecek Dünya Kupası'na katılacaklar! Uruguay'ın kadrosuna Süper Lig'in yıldızları yer alıyor
20:04 Binali Yıldırım'ın Azerbaycan'da kaza yaptığı aracın fotoğrafı ortaya çıktı! Görenler "Mucize eseri kurtulmuş" yorumunu yapıyor
19:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü DEAŞ'a destek verdiğini itiraf eden çimento üreticisi Lafarge'ye tepki gösterdi
19:40 Acun'un kulübü Hull City, umduğunu bulamadı! Fenerbahçe'den transfer ettiği yıldızı takımda tutmayacak
19:12 Türkücü İbrahim Tatlıses, AK Parti'den istifa eden Fakıbaba'ya çok sinirlendi: Gerçek yüzünü anlatacağım
19:07 Kadro dışı bırakılan Ronaldo'ya bir darbe daha! 720 bin sterlin para cezası ödeyecek
18:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fakıbaba'nın istifa edeceğini önceden biliyor muydu? MKYK'da sorduğu soru kafa karışıklığı yarattı
18:18 Diyarbakır'da poligonda atış yapan genç, kafasına ateş edip intihar etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
17:08 CHP'den, TTB Başkanı'nın skandal sözleri hakkında açıklama: Askerin moralini bozacak olayı kabul etmeyiz
17:05 10 ay önce oğlu intihar eden doktor, sosyal medyadan bir şarkı paylaşıp hayatına son verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2022 21:02:34. #1.13#
SON DAKİKA: Katar'da gerçekleşecek Dünya Kupası'na katılacaklar! Uruguay'ın kadrosuna Süper Lig'in yıldızları yer alıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement