Kayseri Kadın FK Zirveye Yükseliyor - Son Dakika
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Kayseri Kadın FK Zirveye Yükseliyor

Kayseri Kadın FK Zirveye Yükseliyor

Antrenör Kökoğlu, Kocaeli'ni 3-0 yenerek takımın performansından gurur duyduğunu belirtti.

26.11.2024 09:21
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Kayseri Kadın FK Antrenörü Osman Bahadır Kökoğlu, takımının gösterdiği performansla gurur duyduğunu söyledi.

Kadınlar 1. Lig B Grubunda zirve mücadelesi veren Kayseri Kadın FK deplasmanda Kocaeli Bayan Futbol Kulübü'nü 3-0 mağlup etti. Kayseri Kadın FK Antrenörü Osman Bahadır Kökoğlu, kulübün sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Kökoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Takımımız Kocaeli Bayan FK deplasmanında 3-0 galip geldi. Maçta pek pozisyon olmasa da mücadelemizi sonuna kadar sürdürdük ve galibiyeti elde ettik. Maç boyunca istediğimiz pozisyonları da bulmakta zorlandık, ancak oyuncularımızın gösterdiği azim ve kararlılıkla sahadan galip ayrılmayı başardık. Bu tür deplasman maçlarında galip gelmek için çok önemli. Şu anda 3.sıradayız ve bu başarıyı elde etmek için çok çalıştık. Takımımızın gösterdiği performanstan gurur duyuyorum. Ancak bu seviyede kalmak ve daha da yukarıya çıkmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Hedefimiz her zaman en iyisi olmak ve bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız. Oyuncularıma ve teknik ekibimize güvenim tam. Önümüzdeki maçlara daha da hırslı ve kararlı bir şekilde hazırlanmaya devam edeceğiz. Biz takım olarak her şeyin daha iyisini yapabilecek kapasitedeyiz. Bundan sonraki maçlarda bu eksikliklerimizi gidermeyi hedefliyoruz." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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