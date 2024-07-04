Spor

Belediyede ahlaksız teklif! Görüntülere rağmen yaptığı rezilliği bakın nasıl savundu

- Kayseri Stadyumu yeni sezona hazır

KAYSERİ - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor tarafından, şehrin markası Mondihome Kayseri spor'un maçlarını oynadığı RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki zemin iyileştirme ve çim serimi çalışmaları tamamlandı.

Bir süre önce Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın incelemelerde bulunduğu Kayseri Stadyumu'ndaki çalışmalarda sona gelinirken, Başkan Büyükkılıç ve Büyükşehir Belediyesi de tüm kurum, kuruluş ve imkanları ile sporun ve sporcunun yanında olmayı özenle sürdürüyor.

Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde ACES Europe Derneği tarafından 2024 yılı Avrupa Spor Şehri ünvanı alan ve Başkan Büyükkılıç'ın 'spor şehri' hedefi ile faaliyetlerini gerçekleştiren Kayseri, spor şehri ünvanına uygun olarak altyapısını geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda şehrin UEFA standartlarında olan Kayseri Stadyumu, yine UEFA ve FIFA standartlarına uygun olarak hazırlanan ve birçok testi başarılı şekilde geçen sahada çim serimi işlemlerini tamamladı.

Çim serim çalışmaları kısa süre içerisinde bitirildi

Saha sıyırma işlemleri ile başlanarak mevcut kotun 25 santimetre altına inilen bu işlemin yanı sıra, temiz kum çekim işlemi yapılarak, bu şekilde saha seviyesi 10 santimetre düşürülen ve lazer tesviye makinesi ile beşik çatı formatına getirilen sahada çim serimi, ortalama 5 gün gibi bir sürede tamamlandı.

7 bin 848 metrekare çim serimi yapıldı

Kayseri Stadyumu'nda yapılan çim serimi çalışmalarında, toplam 7 bin 848 metrekare çim serimi yapılırken, çimlerin kök salması için 1 hafta dinlendirilerek gözlemlenmesinin ardından HYBRIT sistem çalışmalarına geçilecek.