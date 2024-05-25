Spor

Kayserispor, 2023-2024 sezonunu mağlubiyetle kapattı.

Süper Lig ekiplerinde Kayserispor ligin son maçında deplasmanda Sivaspor ile karşı karşıya geldi. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Kayserispor, sezonu Sivasspor deplasmanında puansız kapattı. Sarı-kırmızılı takımın tek golünü Joseph Attamah kaydetti.

Sarı kırmızılılar Sivasspor karşısında aldığı mağlubiyetle bu sezon ligde on beşinci mağlubiyetini almış oldu. - KAYSERİ