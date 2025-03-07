Kayserispor - Başakşehir: 32. Randevu - Son Dakika
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Kayserispor - Başakşehir: 32. Randevu

Kayserispor - Başakşehir: 32. Randevu

Kayserispor ve Başakşehir, Süper Lig'de 27. haftada 32. kez karşılaşacak. İki takımın tarihçesi...

07.03.2025 10:45
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Kayserispor ile Başakşehir, Süper Lig tarihinde 32. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor ile Başakşehir birbirine üstünlük kurmak için sahaya çıkacak. İki ekip, bugüne kadar 31 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Kayserispor 10 kez kazanırken 13 kez Başakşehir kazandı. 8 maç da berabere bitti. Kayserispor 26 gol atarken Başakşehir ise 34 gol attı. İki takım arasında Kayseri'de oynanan 15 maçta Kayserispor 6 kez Başakşehir 5 kez kazandı. 4 maçta eşitlik bozulmadı. Kayserispor 15 gol atarken Başakşehir ise 14 gol ile karşılık verdi. İki takım arasında oynanan maçlar ve neticeleri şöyle:

2007/2008 Başakşehir-Kayserispor 1-1

2007/2008 Kayserispor-Başakşehir 1-2

2008/2009 Kayserispor-Başakşehir 2-0

2008/2009 Başakşehir-Kayserispor 1-0

2009/2010 Başakşehir-Kayserispor 1-2

2009/2010 Kayserispor-Başakşehir 1-1

2010/2011 Başakşehir-Kayserispor 0-2

2010/2011 Kayserispor-Başakşehir 3-2

2011/2012 Kayserispor-Başakşehir 1-0

2011/2012 Başakşehir-Kayserispor 1-0

2012/2013 Kayserispor-Başakşehir 0-1

2012/2013 Başakşehir-Kayserispor 0-0

2015/2016 Kayserispor-Başakşehir 0-1

2015/2016 Başakşehir-Kayserispor 1-0

2016/2017 Başakşehir-Kayserispor 5-0

2016/2017 Kayserispor-Başakşehir 0-1

2017/2018 Kayserispor-Başakşehir 1-1

2017/2018 Başakşehir-Kayserispor 3-1

2018/2019 Başakşehir-Kayserispor 1-0

2018/2019 Kayserispor-Başakşehir 1-1

2019/2020 Kayserispor-Başakşehir 1-4

2019/2020 Başakşehir-Kayserispor 1-0

2020/2021 Kayserispor-Başakşehir 2-0

2020/2021 Başakşehir-Kayserispor 0-0

2021/2022 Başakşehir-Kayserispor 0-1

2021/2022 Kayserispor-Başakşehir 1-0

2022/2023 Başakşehir-Kayserispor 2-0

2022/2023 Kayserispor-Başakşehir 1-0

2023/2024 Kayserispor-Başakşehir 0-0

2023/2024 Başakşehir-Kayserispor 2-3

2024/2025 Başakşehir-Kayserispor 1-1 - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayserispor - Başakşehir: 32. Randevu - Son Dakika

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