Kayserispor, Bodrum\'da 1 Puan Aldı

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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni yılın ilk maçında deplasmanda Bodrumspor ile 1-1 berabere kalarak hanesine 1 puan yazdırdı.

Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Bodrumspor ile karşılaşan Kayserispor, sahadan 1 puanla ayrıldı. 1-0 önde olduğu maçtan 1-1 beraberlik ile ayrılan sarı-kırmızılılar, 2025 yılının ilk puanını aldı. Ligde kalma mücadelesi veren takımlar arasında bulunan sarı-kırmızılılar, mutlak galibiyet parolası ile çıktığı müsabakadan beraberlikle ayrılırken, bir sonraki hafta sahasında Samsunspor ile 3 puan mücadelesi verecek.

Kayserispor'un maçtaki tek golünü ise Stephane Bahoken kaydetti. - KAYSERİ