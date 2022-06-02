Kayserispor'da 16 yerli oyuncu oynadı

Süper Lig'de 2021-2022 sezonun ardından Kayserispor'da 16 yerli oyuncu şans buldu.

Bu sezon 20 takımla oynanan Süper Lig'de ilk yarısında 380 müsabaka yapıldı. Kayserispor'da yerli futbolcular arasında en fazla maçta görev alan isim Onur Bulut oldu. Sağ bek oyuncusu 34 maçta görev alırken kendisini İbrahim Akdağ takip etti. Kayserispor'da forma giyen yerli oyuncular şunlar;

Onur Bulut: 34 maç/ 2 bin 739 dakika

İbrahim Akdağ: 32 maç/ 2 bin 264 dakika

Emrah Başsan: 31 maç/ 1 bin 947 dakika

Mustafa Pektemek: 27 maç/1 bin 95 dakika

İlhan Parlak: 27 maç/ 784 dakika

Ramazan Civelek: 24 maç 1 bin 36 dakika

Gökhan Sazdağı: 24 maç/ 960 dakika

Uğur Demirok: 18 maç/ 1 bin 448 dakika

Abdulkadir Parmak: 13 maç/ 771 dakika

Karahan Yasir Subaşı: 15 maç/ 758 dakika

Mert Çetin: 10 maç/ 822 dakika

Bilal Bayazıt: 5 maç/ 450 dakika

Emre Demir: 4 maç/ 24 dakika

Cenk Gönen: 3 maç/ 300 dakika

Hayrullah Erkip: 2 maç/ 109 dakika

Arif Kocaman: 1 maç/ 30 dakika

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)