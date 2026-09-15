Kayserispor, İstanbulspor'u Seferi ve Moreno'nun golleriyle 4-0 yendi - Son Dakika
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Kayserispor, İstanbulspor'u Seferi ve Moreno'nun golleriyle 4-0 yendi

Kayserispor, İstanbulspor\'u Seferi ve Moreno\'nun golleriyle 4-0 yendi
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Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Kayserispor, sahasında İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti. Kayserispor'un gollerini Seferi 25 ve 83. dakikalarda, Moreno ise 34 ve 44. dakikalarda attı.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

25. dakikada Kayserispor'da Moreno'nun pasında topla buluşan Murat Uçar, yerden ceza sahasına ortaladı. Savunmanın ters vuruşunda arka direkte topla buluşan Seferi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

34. dakikada İstanbulspor'da savunmanın uzaklaştırmak istediği top Oğulcan Çağlayan'a çarparak, ceza sahası sağ çaprazındaki Moreno'ya geldi. Moreno'nun bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 2-0

44. dakikada İstanbulspor kalecisi Alp Tutar'ın pasını Kubilay Sönmez kontrol edemedi. Topu kazanan Moreno'nun ceza sahası sol çaprazdan sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 3-0

83. dakikada Kayserispor'da Murat Uçar, sağ taraftan topu ceza alanına gönderirken, Seferi yakın mesafeden topu ağlarla buluşturdu. 4-0

Hakemler: Turgut Doman, Mehmet Pekmezci, Barış Çiçeksoyu

Kayserispor: Gökhan Değirmenci, Murat Uçar, Semih Güler (Kayra Cihan dk. 81), Tabidze, Cenk Şen, Sinan Kurt, Camara (Ensar Kemaloğlu dk. 56), Oğulcan Çağlayan (Hasani dk. 56), Görkem (Murat Cem Akpınar dk. 81), Seferi, Moreno (Radu dk. 74)

Yedekler: Deniz Dönmezer, Göckan, Ataol Taylan Karapınar, Dulca, Talha Sarıarslan

Teknik Direktör: Atila Gerin

İstanbulspor: Alp Tutar, Muhlis Dağaşan (Vefa Temel dk. 39), Ologo, Emrecan Uzunhan, Yusuf Ali Özer, Dijlan Aydın, Kubilay Sönmez (Mendy dk. 46), Fall, Ömer Faruk Duymaz (Berk Ali Nizam dk. 73), Cham (Njie dk. 66), Ali Akman (Iliev dk. 46)

Yedekler: İsa Doğan, Duran Şahin, Mustafa Sol, Deniz Tuncer, Enver Sarıalioğlu

Teknik Direktör: Olcay Demir

Goller: Seferi (dk. 25 ve 83), Moreno (dk. 34 ve 44)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayserispor, İstanbulspor'u Seferi ve Moreno'nun golleriyle 4-0 yendi - Son Dakika

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