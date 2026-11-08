Kazak tenisçi Rybakina, WTA Finalleri'nden viral enfeksiyon nedeniyle çekildi - Son Dakika
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Kazak tenisçi Rybakina, WTA Finalleri'nden viral enfeksiyon nedeniyle çekildi

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Tek kadınların dünya 1 numarası Kazak Elena Rybakina, geçirdiği viral enfeksiyon nedeniyle WTA Finalleri'nden çekildiğini duyurdu. Indian Wells'te bu akşam başlayacak turnuvada Rybakina'nın yerine Ukraynalı Marta Kostyuk mücadele edecek.

Teniste tek kadınların dünya 1 numarası Kazak Elena Rybakina, geçirdiği viral enfeksiyon nedeniyle WTA Finalleri'nden çekildiğini duyurdu.

Rybakina, WTA'in internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Ne yazık ki bu yılki WTA Finalleri'nden çekilmek zorunda kaldığımı bildirmekten büyük üzüntü duyuyorum. İnanılmaz bir sezon geçirdim ancak vücudum rekabet etmek için fiziksel olarak hazır değil. Evde dinlenerek, toparlanarak ve kendimi 2027 sezonuna hazırlayarak vakit geçireceğim. WTA Finalleri çok özel bir turnuva, bu hafta mücadele edecek herkese başarılar dilerim. Mart ayında Indian Wells'e dönmek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Indian Wells kentinin ev sahipliğinde bu akşam başlayacak turnuvada Rybakina'nın yerine Ukraynalı Marta Kostyuk mücadele edecek.

Kaynak: AA
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