KBSL: Elazığ İl Özel İdare: 62 Nesibe Aydın: 79

Geçtiğimiz hafta yaşanan korona virüs vakalarından dolayı Hatayspor maçı ertelenen Elazığ İl Özel İdare, 15. hafta maçında konuk ettiği Ankara ekibi Nesibe Aydın'a 79-62 mağlup oldu.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Elazığ İl Özel İdare, evinde karşılaştığı Nesibe Aydın'a 79-62 mağlup oldu. İl Özel İdare Spor Kompleksi'nde oynanan maça etkili başlayan konuk takım ilk periyodu 25-14 önde tamamladı. İkinci periyotta da farkı arttıran Nesibe Aydın, devreye 52-28'lik üstünlükle girdi. Üçüncü periyotta Elazığ İl Özel İdare rakibini 8 sayıda tutmayı başarsa da bu periyotta başkent takımının 60-42'lik üstünlüğüyle geçildi. Maçın son periyodunda hata yapmayan Nesibe Aydın, parkeden 17 sayı farkla 79-62 galip ayrılmasını bildi. Ankara ekibinde Kamile NacicKaite kaydettiği 29 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Elazığ İl Özel İdare'de Chanel Mokango'nun 21 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. - ELAZIĞ