- Kemal Kılıç: "Alt sıralardan kurtulmak için mücadelemize devam edeceğiz"
ANKARA - Adanaspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "İnşallah bu iyi oyunlarımıza devam ederek alt sıralardan kurtulmak için mücadelemize devam edeceğiz" dedi.
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Adanaspor deplasmanda Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç, "Heyecanı yüksek bir oyun. Her hafta olduğu gibi artık sonlara doğru hem Süper Lig'e çıkacak takımların belirlenmesi adına hem de küme düşme potasındaki takımların müthiş kıyasıya mücadelesi var. Bu da kalite ve heyecan olarak yansıyor lige. Maça bu düşünceler içerisinde; 3 haftadır düzelen bir oyun grafiğimizden sonra şunu kabul etmemiz gerekir ki iyi başlayamadık oyuna. Oysaki her oyun başlangıcında iyi yapıyorduk 3 haftadır. Golü yedikten sonraki bölüm içerisinde bizim için daha kötü geçti. Rakip kontra ataklardan, top bizde kaldığı süreçlerde de kapılan toplarda çok çabuk kalemize geldiler, çok tehlikeli geldiler. Az oyuncuyla karşılayabildik, onlar da fazla oyuncuyla geldiler. Dolayısıyla orada 2. golü yiyebilirdik ama ikinci yarı oyuncularımız ilk yarının getirdiği son saniye golünden sonra daha moralli, daha ikili mücadeleyi kazanma oranı ile mücadele ettiler. Daha çok oyuna ısındık, topu bölüştük rakiple onlar da oynadı biz de oynadık. Bu haftada hala Süper Lig'e çıkma umutlarını ciddi şekilde koruyan Gençlerbirliği var. Onların önünde 2 maçta 4 puan almak önemli diye düşünüyorum. İnşallah bu iyi oyunlarımıza devam ederek alt sıralardan kurtulmak için mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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