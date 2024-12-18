Kemer\'de Başarılı Turnuva Sona Erdi

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Victor Antalya Junior International 2024 Turnuvası sona erdi.
6 ülkeden 118 sporcunun katıldığı ve çekişmeli maçlara sahne olan turnuvaya Türkiye aldığı başarılı sonuçlarla damgasını vurdu.
Erzincan bu turnuvaya altyapısında yetiştirdiği milli takıma davet edilen 8 sporcuyla katıldı. Erzincanlı sporcular 5 kategoride oynanan maçların 4 kategorisinde final oynama başarısı gösterdiler. Sporcular 2. altın, 2 gümüş, 2'de bronz madalya alarak Türk Milli takımının yüz akı oldular. - ERZİNCAN
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