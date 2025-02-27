Kenan Yıldız da penaltı kaçırdı: Juventus kupadan elendi - Son Dakika
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Kenan Yıldız da penaltı kaçırdı: Juventus kupadan elendi

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İtalya Kupası çeyrek finalinde Juventus, Empoli'yi ağırladı. Maçın normal süresi 1-1 biten mücadeleyi penaltılarda 4-2'lik skorla kazanan Empoli, yarı finale yükseldi. Juventus'ta milli futbolcumuz Kenan Yıldız, penaltı atışlarında topu gole çeviremedi ve takımını yarı finale taşıyamadı.

27.02.2025 09:56  Güncelleme: 10:07
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Juventus, İtalya Kupası'nda konuk ettiği Empoli'ye normal süresi 1-1 biten maçta penaltılarda 4-2 mağlup olarak elendi. Konuk ekip normal süresi 1-1 biten mücadeleyi penaltılarda 4-2'lik skorla kazanmayı başardı. Empoli'nin golünü 24. dakikada Youssef Maleh atarken Juventus'un sayısını 66. dakikada Khephren Thuram kaydetti.

KENAN DA PENALTIYI KAÇIRDI

Juventus'ta milli futbolcumuz Kenan Yıldız, 54. dakikada oyuna girerken penaltı atışlarında Dusan Vlahovic ile birlikte penaltı kaçıran iki isimden birisi oldu.

JUVENTUS ELENDİ

Penaltı atışlarında Empoli, Juventus'a 4-2'lik üstünlük kurdu ve yarı finalde Bologna ile eşleşen taraf oldu. Juventus ise kupaya veda etti.

Kenan Yıldız da penaltı kaçırdı: Juventus kupadan elendi
Kenan Yıldız da penaltı kaçırdı: Juventus kupadan elendi
Kenan Yıldız da penaltı kaçırdı: Juventus kupadan elendi

Kenan Yıldız, Juventus, Empoli, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kenan Yıldız da penaltı kaçırdı: Juventus kupadan elendi - Son Dakika

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