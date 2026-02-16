Kenan Yıldız, sahaya çıkar çıkmaz tüm takıma atmosferi anlattı - Son Dakika
Kenan Yıldız, sahaya çıkar çıkmaz tüm takıma atmosferi anlattı

Kenan Yıldız, sahaya çıkar çıkmaz tüm takıma atmosferi anlattı
16.02.2026 22:56  Güncelleme: 23:07
Kenan Yıldız, sahaya çıkar çıkmaz tüm takıma atmosferi anlattı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile yarın İstanbul'da karşılaşacak İtalyan temsilcisi Juventus, müsabaka öncesinde RAMS Park'ta yürüyüş yaptı. Bu anlarda Kenan Yıldız'ın takım arkadaşlarına stadın belirli bölümlerini gösterip hararetli şekilde atmosferi anlattığı görüldü.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İtalyan ekibi Juventus salı günü saat 20.45'te Galatasaray'a konuk olacak.

JUVENTUS STADYUMDA YÜRÜYÜŞ GERÇEKLEŞTİRDİ

Siyah-beyazlılar, maç öncesinde RAMS Park'ta yürüyüş gerçekleştirdi. Futbolcular ve teknik ekip, burada sahanın zeminini kontrol ederken, stadyumu da inceledi. Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız ise yürüyüş sırasında basın mensuplarına el salladı.

TÜM TAKIMA ATMOSFERİ ANLATTI

Yürüyüşüne devam eden Juventus'ta milli futbolcu Kenan Yıldız'ın hareketleri dikkat çekti. 20 yaşındaki yıldızın takım arkadaşlarına RAMS Park Stadyumu'nun belirli bölümlerini gösterip hararetli şekilde atmosferi anlattığı gözlemlendi.

Kenan Yıldız, sahaya çıkar çıkmaz tüm takıma atmosferi anlattı

MCKENNIE'DEN ATMOSFER YORUMU

Juventuslu futbolcu Weston McKennie, maç öncesi yaptığı basın toplantısında atmosfer hakkında konuşarak "Ben burada yıllar önce oynadım. Atmosferi gayet iyi tanırım. Taraftarları çok iyi bilirim. Sahayı bilirim. Kenan da bize atmosferi söyledi.' dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Kenan Yıldız, Galatasaray, İstanbul, Juventus, Futbol, Spor, Son Dakika

Kenan Yıldız, sahaya çıkar çıkmaz tüm takıma atmosferi anlattı

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    abi artık illah. yok tutkler iyi bagriyor, yok stad şöyle, yok atmosfer böyle. Allah için artık başarı konusulsun 4 0 Yanıtla
  • Erdinç Uzuner Erdinç Uzuner:
    Kenan bu sahada oynamadı boş haberler. 0 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Kenan Yıldız, sahaya çıkar çıkmaz tüm takıma atmosferi anlattı - Son Dakika
