Kepez Belediye Başkanı, Kadın Basketbol Takımını Şampiyonluk İçin Tebrik Etti - Son Dakika
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Spor

Kepez Belediye Başkanı, Kadın Basketbol Takımını Şampiyonluk İçin Tebrik Etti

Kepez Belediye Başkanı, Kadın Basketbol Takımını Şampiyonluk İçin Tebrik Etti

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Antalya şampiyonu olan Kepez Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'nı düzenlenen törenle kutladı. Törende oyunculara kupa ve madalyaları takdim edildi.

12.12.2024 10:32  Güncelleme: 10:38
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Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, kadın basketbolda Antalya şampiyonu olan belediye takımını düzenlenen törenle özel olarak tebrik etti.

Kepez Belediyespor Kulübü'nün, başarıdan başarıya koşan basketbolcuları kupa ve madalyalarını aldı. Kepez'i, Antalya'da sporun merkezi olmayı vaat eden Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Antalya şampiyonu olan belediye takımını düzenlenen törenle özel olarak tebrik etti. Turgut Özal Spor Salonu'nda yapılan kutlama organizasyonunda, namaglup şampiyon ve Antalya 4'üncüsü olan Kepez Belediyespor Kulübü U18 Kadın Basketbol Takımları onore edildi. Son 2 sezon Türkiye Şampiyonasına katılmayı başaran takımların oyuncularına kupa ve madalyaları Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Başkan Yardımcısı Evrim Yalçın, Başkan Vekili Barış Şenyurt, kulüp başkanı Emin Akçay, kulüp genel sekreteri Mehmet Ali Birdane ve salon amiri Nihat Kavşut tarafından takdim edildi.

"Spora destek sürecek"

Sporda sağlanan başarılarda öncelikle velilere teşekkür eden Kepez Belediye Başkanı Kocagöz, "Teknik ekibimize, sporcularımıza çok teşekkür ediyorum. Daha birçok başarı için Kepezli sporcularımıza olan desteğimiz sürecek" dedi. İki takımın özel maçını hava topu ile başlatan Kocagöz, karşılaşmayı izleyen voleybol ve cimnastik sporcularıyla da hatıra fotoğrafı çektirdi. Sporcu velileriyle de bir araya gelen Kocagöz, teşekkürleri kabul etti, dilek ve temennileri dinledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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