Kepez Belediyespor'un Ücretsiz Step Aerobik Kursları Kadınları Formda Tutuyor - Son Dakika
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Kepez Belediyespor'un Ücretsiz Step Aerobik Kursları Kadınları Formda Tutuyor

Kepez Belediyespor\'un Ücretsiz Step Aerobik Kursları Kadınları Formda Tutuyor

Kepez Belediyespor Kulübü, 5 merkezde düzenlediği ücretsiz step aerobik ve pilates kurslarıyla kadınların hem formda kalmasını hem de sosyalleşmesini sağlıyor. Haftada 2 gün ve günde 4 seans yapılan derslerde, çeşitli materyaller kullanılarak yağ yakıcı hareketler dersleri verilmektedir.

30.12.2024 12:12  Güncelleme: 12:19
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Kepez Belediyespor Kulübü'nün ücretsiz olarak 5 merkezde günde 4'er seans step aerobik kurslarına katılan kadınlar, hem formda kalıyor hem sosyalleşiyor.

Kepez Belediyespor Kulübü'nün ilçenin 5 farklı noktasında ücretsiz düzenlediği step aerobik ve plates kurslarına katılan kadınlar, sağlıklı yaşamın adımlarını atarken sosyalleşme imkanı da buluyor. Turgut Özal Spor Salonu, Dokumapark Spor Salonu, Adnan Menderes Yüzme Havuzu, Duacı Aile Yaşam Merkezi ve Amir Ateş Semt Konağı'nda haftada 2'şer gün ve günde 4'er seans ders veriliyor. Salonların büyüklüğüne göre 40'ar kişinin alınabildiği 2 aylık dönemin ardından, tekrar kayıt alınarak kurslar devam ettirilecek.

Yağ yakıcı hareketler

Kendi vücut ağırlığı ile antrenman yapan kadınlar, yoga topu, plates lastiği gibi materyaller de kullanabiliyor. Isınmanın ardından kardiyo hareketleri yaptırılan kursiyerler, yağ yakımını hızlandıran karın, kalça, iç ve dış bacak hareketleriyle devam ediyor. Öğrencilerinin formda kalmasına yönelik çalıştırdığını belirten kulüp step çalıştırıcısı Sibel Doksal, "Derlerimizin sonuna kendime özgü olarak fizik tedavi fizyoterapi hareketleri de ekliyorum. Sonrasında vücut soğuma hareketleri ile kursu tamamlıyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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