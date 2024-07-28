Kepez Drag Pisti'nde Yarışlar Başladı - Son Dakika
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Kepez Drag Pisti'nde Yarışlar Başladı

Kepez Drag Pisti\'nde Yarışlar Başladı

Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun (TMF) 2024 yarış takviminde yer alan Drag Şampiyonası 1. ayak yarışları Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz tarafından başlatıldı.

28.07.2024 15:59  Güncelleme: 16:02
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Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun (TMF) 2024 yarış takviminde yer alan Drag Şampiyonası 1. ayak yarışlarının startını Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz verdi.

Kepez'de düzenlenen motodrag yarışları sürüyor. Kepez Drag Pisti'nde, dün antrenman ve sıralama turlarıyla başlayan etkinlik, bugün kıyasıya mücadelelerin yaşandığı yarışlarla devam ediyor. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Kepez Drag Pisti'ne gelerek, hız tutkunlarının heyecanına ortak oldu. Yarışları büyük bir merakla takip eden hız tutkunlarını selamlayan Başkan Kocagöz, sporcuların yanına giderek başarılı, hızlı ve güvenli sürüş dileğinde bulundu.

Kepez'e yeni bir drag pisti

Başkan Kocagöz, yarışlara 58 sporcunun katıldığını ve yarışçıların 3'ünün ise kadın sporcu olmasından dolayı ayrı bir memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Cezaevi sürecine değinerek sözlerini sürdüren Başkan Kocagöz, drag yarışlarının bu nedenden dolayı gecikmeli olarak yapıldığını belirtti. Kepezlilerin her hizmetin en iyisine layık olduğunu vurgulayan Başkan Kocagöz, drag alanının etrafında artan konutları işaret ederek, "İnşallah daha güzel, daha büyük bir drag alanı için arayış içerisindeyiz" diyerek yeni bir drag pisti müjdesi verdi.

Drag pisti ile güvenli sürüş

Murat Kocagöz, "Hız tutkusunun sokak aralarında değil, böylesi güvenli yerlerde yapılmasını diliyoruz. Gençlerimizi buralara bekliyoruz. Yollarda değil, hem kendi hem de başkalarının güvenliği için bu hız tutkularını sergileyecekleri yerler böyle drag pistleridir. Bu drag pistinin yapımında benim de emeğim var. Şimdi bu pisti büyütmek, daha düzgün hale getirmek bizim görevimiz" dedi.

Birincilik için mücadele

Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun (TMF) 2024 yarış takviminde yer alan Drag Şampiyonası 1. ayak yarışları, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün start bayrağını sallamasıyla başladı. Yarışlar, süper street, pro street, street 2, street 750, street 600, standart 1, standart 2, pro 200, pro 300, standart 300 ve kadınlar sınıfı olmak üzere 10 ayrı kategoride gerçekleştiriliyor. Sporcular, gün boyu birincilik kupası için kıyasıya mücadele edecek.

Kepez'in ekipleri görev başında

Kepez Belediyesi, motodrag yarışları için tüm olumsuzluklara ve kazalara karşı gerekli tedbirleri aldı. Kepez Sağlık Merkezi'nin ambulans ve sağlık ekiplerinin yanı sıra, belediyenin farklı birimleri ve itfaiye ekipleri de pistte hazır bekliyor. Böylece yarışlar sırasında meydana gelebilecek herhangi bir acil duruma anında müdahale edilerek, hem yarışmacıların hem de izleyicilerin güvenliği en üst düzeyde sağlanmış olacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kepez Drag Pisti'nde Yarışlar Başladı - Son Dakika

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